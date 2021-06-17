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Государственная Дума VII созыва завершила работу

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Государственная дума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила работу. Об этом в четверг, 17 июня, в своем Telegram-канале написал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что за пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов. Из их числа было принято 2672 закона или 41,2 процента от общего количества. 1041 инициативу, внесенную к настоящему моменту, рассмотрит уже парламент следующего созыва.

«С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную думу внесено 5500 законопроектов. Еще 2020 перешло к нам от предшественников. Некоторые из них — более чем 20-летней давности. От этих "завалов" осталось только 26 законопроектов, 1,3 процента», — рассказал Володин.

Госдума VII созыва была избрана 18 сентября 2016-го и провела свое первое пленарное заседание 5 октября того же года. В нижней палате парламента были представлены четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Кроме того, два депутата не представляли ни одну из фракций: Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

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