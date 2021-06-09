Госдума упростила силовикам слежку за некоторыми россиянами

Силовикам упростили слежку за некоторыми россиянами, обязав операторов связи в России предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда для поиска пропавших людей. Поправки в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» приняты депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме пояснили, что законопроект поможет искать пропавших людей. С его помощью сотрудники МВД смогут начать поиск еще до получения разрешения от суда на основании мотивированного постановления руководства, основываясь на данных его гаджетов.

При этом от сотрудников ведомства потребуется в течение 24 часов оповестить суд о получении данных о геолокации. Также в течение 48 часов с момента начала розыска силовики должны будут либо добиться разрешения суда на дальнейшую слежку, либо прекратить поиск по геолокации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что в случае принятия поправок в течение 24 часов с момента поступления сообщения о том, что человек пропал, можно будет получить информацию о том, с кем он связывался по мобильному телефону, а также о том, где находится устройство. Володин также назвал законодательную инициативу важным решением и подчеркнул, что при поисковых работах счет нередко идет на часы, а промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни.