Необходимость закона о едином измерителе интернет-аудитории объяснили

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев объяснил необходимость принятия закона о едином измерителе интернет-аудитории. Эксперт считает, что готовящийся законопроект поспособствует развитию цифрового пространства в стране, заявил он «Ленте.ру».

Журавлев отметил, что после пандемии потребление медиа в цифровом мире заметно увеличилось: люди стали больше использовать интернет-сервисы и начали «уходить от классических СМИ». Эти изменения породили несколько новых вопросов, которые требуют решения. Во-первых, говорит эксперт, рекламодатели хотят видеть реальное количество пользователей, которые присутствуют на площадке, где закупаются коммерческие объявления.

«Некий независимый инструмент, как измеритель, такую оценку может дать. И это снимет определенные возможные злоупотребления со стороны рекламодателей (например, введение в заблуждения тех, кто хочет купить рекламу)», — считает Журавлев.

Вторым важным аспектом проекта он назвал социальную рекламу. По нынешним законам, доля таких объявлений должна составлять до пяти процентов годового объема распространяемой СМИ рекламы. Однако правильно подсчитать количество пользователей на площадке сложно без инструмента вроде измерителя интернет-аудитории.

«Социальная реклама — это достаточно важное явление в нашей жизни и которое необходимо развивать в том числе в интернете. Чтобы его корректно развивать, нам необходимо понять объективное число пользователей той или иной площадки», — пояснил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Он также вспомнил о ресурсах из реестра аудиовизуальных сервисов (АВС) с посещаемостью выше 100 тысяч человек в сутки. По словам Журавлева, многим иностранным компаниям «удобнее, если АВС не будут включены в реестр». Поэтому инструмент для измерения интернет-аудитории необходим, чтобы «все находились в равных условиях», считает председатель АЮР.

Журавлев заключил, что универсальная прозрачная система оценки интернет-аудитории необходима всем. Он объяснил свою позицию тем, что независимая оценка ресурса поможет потребителям выбрать сайт исходя из его популярности у других пользователей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов. Его авторы считают, что он позволит обеспечить открытость, сопоставимость, достоверность и полноту данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ.

28 мая комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал нижней палате принять описанный выше законопроект.