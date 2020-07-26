Рост цен на интернет в России сочли неизбежным

Рост цены на интернет в России является неизбежным. Об этом рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «360».

По его словам, на изменение стоимости влияет «пакет Яровой», понижение курса рубля и пандемия коронавируса. «Цена в рублях оборудования и самой сети для операторов повышается. Повышается себестоимость услуг», — рассказал он, добавив, что в результате пандемии люди стали больше времени проводить в интернете.

Мариничев не исключил, что в 2020 году цены на интернет будут серьезно расти. Операторы могут предлагать клиентам более высокие скорости, большее количество сервисов, чтобы нивелировать недовольство людей ростом цен.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков сообщила, что цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Как отметил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, на увеличение стоимости тарифов также влияют инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (известного как «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором подорожания услуг стала пандемия коронавируса. Поэтому цены на интернет и телевидение в этом году могут вырасти и до 20 процентов, посчитал аналитик.