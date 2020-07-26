Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков.
В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting. По их прогнозам, абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10-15 процентов. Похожие показатели называли и сами операторы в конце прошлого года (12-15 процентов).
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что на увеличение стоимости тарифов также влияют инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты на исполнение антитеррористического пакета законов (известного как «закон Яровой»), а также закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором подорожания услуг стала пандемия коронавируса. Поэтому цены на интернет и телевидение в этом году могут вырасти и до 20 процентов, посчитал аналитик.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отмечает, что чаще всего операторы меняют условия архивных тарифов, увеличивая их стоимость. Но при этом абонентам предоставляется больше услуг. По его мнению, рост стоимости тарифов происходит из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры.
В конце 2019 года россиян предупредили о грядущем повышении тарифов на сотовую связь. Провайдеры это объяснили затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры.