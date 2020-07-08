Российские телекоммуникационные сети выдержали стресс-тест самозоляции

Российские телекоммуникационные сети выдержали повышенную нагрузку во время режима самоизоляции. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Волин пояснил, что российские специалисты учли европейский опыт, где в период пандемии коронавируса ограничили качество видеопотока. «У нас сети и площадки передавали видео, которое "весило" втрое больше, чем европейское. И при этом наши сети все равно спокойно с этим справились. Отдельная нагрузка произошла на сайты, в том числе на сайты государственных органов, и все сайты тоже выдержали, и мы можем говорить о том, что российская сесть со стресс-тестом справилась», — рассказал он.

В то же время замминистра признал, что с точки зрения инфраструктуры в России есть невыполненные задачи. Например, по-прежнему остаются территории, где нет высокоскоростного интернета. «Поэтому вместе с Минпросвещения мы на канале "Россия" запустили телевизионные уроки», — отметил Волин.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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