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Российские телеканалы выдвинули ультиматум о вещании в интернете

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Российские телеканалы выдвинули ультиматум операторам интернет-телевидения о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторам нужно прекратить трансляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из вещателей.

По его данным, Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» разослали операторам связи, предоставляющим услуги телевидения по протоколу интернета (IPTV), письма с новыми правилами распространения их контента. Их требования касаются обязательных и общедоступных телеканалов. У НМГ это Пятый канал, РЕН ТВ, СТС и «Домашний», а у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница».

Так, в письме генеральному директору «ВымпелКома» Василию Лацаничу от имени СТС и «Домашнего» говорится, что с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020-го оператор должен распространять каналы по новым правилам, а с 1 февраля 2020 года — только через «Витрину ТВ».

Представитель Национальной медиа группы заявил, что нарушения при распространении сигнала телевещателей приводит к многомиллиардным убыткам.

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