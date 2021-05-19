Появление в России единого измерителя интернет-аудитории объяснили

Генеральный директор института развития интернета Антон Ключкин оценил законодательную инициативу по созданию «единого измерителя аудитории интернет-ресурсов». В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, для кого может быть полезна эта инициатива.

По мнению Ключкина, принятие законопроекта принесет выгоду как бизнесу, так и государству, поскольку увеличит прозрачность измерений аудитории онлайн-проектов. «Сегодня далеко не все интернет-платформы открывают доступ к данным о посещаемости и сделать объективную оценку аудитории в Рунете крайне проблематично», — подчеркнул гендиректор ИРИ.

В качестве примера он рассказал о том, что ИРИ с 2020 года финансирует производство контента для молодежи и сталкивается с проблемой оценки аудитории. Ключкин отметил, что проблема заключается не в том, чтобы измерить количество просмотров, а в том, чтобы понять, насколько контент был интересен аудитории.

«Если появится измеритель, который сможет адекватно оценить реальную аудиторию и ее интересы, то это безусловно окажет поддержку государству, которое будет знать, насколько эффективно были потрачены выделяемые деньги», — объяснил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов. Его авторы считают, что он позволит обеспечить открытость, сопоставимость, достоверность и полноту данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ.

Авторы законопроекта отметили, что отсутствие достоверных и прозрачных данных в этой сфере осложняет развитие цифровой экономики. По их мнению, адекватный анализ интернет-аудитории сегодня невозможен, так как существует множество платформ с разными системами измерения, чьи метрики и статистики несопоставимы друг с другом.

О планах «законодательно зарегулировать» деятельность «владельцев контентных интернет-платформ» сообщалось в сентябре 2020 года. Отмечалось, что правила, максимально приближенные к требованиям, действующим для телевидения в России, должны были разработать в том числе для видео, социальных сетей и новостных агрегаторов. Требования предлагалось изменить в части размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации.

Авторы концепции предложили законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов. При этом в документе предлагалось разрешить операторам связи на территории России предоставлять пользователям видеозаписи отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.