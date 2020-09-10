В России предложили регулировать видео в интернете по правилам телевидения

Контент в интернете, в том числе видео, социальные сети и новостные агрегаторы предложили регулировать по правилам, максимально приближенным к требованиям, действующим для телевидения в России. Как сообщает РБК, такие предложения содержатся в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы.

В документе говорится, что деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать». Требования предлагается изменить в части размещения рекламы, структуры владения и возрастной классификации.

Основная причина таких действий — зрители все чаще смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте». Работа над концепцией была приостановлена из-за пандемии коронавируса, но в настоящее время возобновилась.

На данный момент авторы концепции предложили законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов. При этом в документе предлагается разрешить операторам связи на территории России предоставлять пользователям видеозаписи отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.

При этом также планируется определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете. Это поможет собирать и анализировать информацию о контенте в сети.