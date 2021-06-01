Законопроект о филиалах IT-гигантов в России прошел первое чтение

Законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, прошел первое чтение в Госдуме, передает ТАСС.

Отмечается, что IT-гигантами будут считаться ресурсы, которые посещают более 500 тысяч российских пользователей в сутки. Документ предлагает ввести с 1 января 2022 года требование о филиалах или представительствах либо учреждении российских юридических лиц. Законопроект также предполагает введение комплекса мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства.

В предварительный перечень вошли 20 платформ, в том числе соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube), стриминговая платформа Twitch, мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис Gmail, поисковики (Google, Bing), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com) и информационный ресурс «Википедия».

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая депутатами нижней палаты парламента от «Единой России» из комитета по информационной политике Александром Хинштейном, Сергеем Боярским, Максимом Кудрявцевым, Антоном Горелкиным, а также членом Совета Федерации Алексеем Пушковым.