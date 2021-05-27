В России оценили необходимость закона о «приземлении» IT-гигантов

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов оценил необходимость создания официальных филиалов иностранных IT-компаний в России. В разговоре с «Лентой.ру» он положительно высказался о законе о «приземлении» и назвал недопустимой ситуацию, при которой иностранные гиганты работают «всерую».

По словам Виноградова, международные интернет-корпорации зарабатывают на российском рынке миллиарды рублей, поэтому они имеют финансовую возможность «содержать постоянные и полноценные офисы» в России.

«Иностранные IT-компании фактически оказывают услуги пользователям на территории РФ, а следовательно, должны исполнять требования нашего законодательства наравне с российскими компаниями. В противном случае на российском цифровом рынке возникает ситуация, когда одни играют по правилам: борются с деструктивным контентом, платят налоги, локализуют данные, работают с российскими пользователями, а другие игнорируют их и за счет этого получают конкурентное преимущество», — считает руководитель рабочей группы Общественной палаты.

По его мнению, нельзя допускать ситуацию, при которой государство не может выстроить эффективный диалог с иностранными компаниями, а также не имеет возможности обеспечить соблюдение цифровых прав граждан. Виноградов настаивает на том, что зарубежные IT-гиганты обязаны платить налоги, предоставлять отчеты и данные о ведении дел, а также не игнорировать решения судов.

«Крупные игроки должны быть легализованы в российском правовом поле, и открытие официальных представительств является обязательным условием этого процесса», — заключил собеседник «Ленты.ру».

По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, отечественные государственные компании увеличили расходы на рекламу в иностранных соцсетях. Больше всего средств российское корпорации тратили на Instagram и Facebook (по 1,1 миллиарда рублей). При этом самый быстрый прирост госбюджетов на рекламу зафиксирован у Twitter: затраты выросли на 101 процент, до 143 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что Госдума завершает работу над законопроектом, который будет регулировать правила работы иностранных IT-компаний в России. Если проект утвердят, ресурсы с ежедневной российской аудиторией более 500 тысяч человек будут обязаны открывать на территории страны официальные представительства.