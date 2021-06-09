Госдума ужесточила правила медкомиссии для владения оружием

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий прохождение медкомиссии для оформления разрешения на владение оружием. Об этом сообщается на ее сайте.

Закон вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Их перечень, а также методику тестирования, установит правительство.

В Госдуме подчеркнули, что освидетельствование смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские учреждения, оно должно включать психологическое тестирование, а также выявлять наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Кроме того, закон устанавливает «основания для лишения человека права на хранение и ношение оружия по результатам проведенных исследований».

В случае, если у гражданина обнаружат противопоказания к владению оружием, он должен будет его незамедлительно сдать. Срок для повторного внеочередного переосвидетельствования составит два месяца.

Работа будет проводиться в цифровом формате, чтобы исключить фальсификации. Заключение о проведении исследований будет загружаться в реестр Министерства здравоохранения, а Росгвардия получит уведомление. Как считает председатель Госдумы Вячеслав Володин, новый закон не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.