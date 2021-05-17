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В Госдуму внесен закон об усилении контроля за оборотом оружия

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Законопроект об усилении госконтроля за оборотом оружия и ужесточении прохождения медкомиссии для его получения внесен в Госдуму в понедельник, 17 мая. Документ опубликован в думской базе законопроектов.

Документом водится понятие обязательного освидетельствования на предмет медицинских противопоказаний, под которыми понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользованию и владению оружием.
Перечень таких медицинских противопоказаний определит правительство России.

Бумажные справки для получения лицензии на оружие предложено упразднить, медзаключения будут поступать сразу в Росгвардию в электронном виде.

«Действующие механизмы контроля за состоянием здоровья (в т.ч. психического) владельцев оружия, а также лиц, претендующих на его получение, являются недостаточно эффективными. (...) Все это создает риски возникновения чрезвычайных ситуаций», — говорится в пояснительной записке.

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