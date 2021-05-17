Эксперт прокомментировал новый законопроект о контроле оружия в России

Новый законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие, назвали имитацией бурной деятельности. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев.

«Они [медицинские заключения] сейчас имеют установленную форму, которая вся в водяных знаках, как деньги. Их и так не подделывают, а делают официально. Другой вопрос, как их делают. Может быть, кто-нибудь где-нибудь кому-то звонит, как-то договаривается, но мне об этом ничего неизвестно. То есть своей борьбой с поддельными справками авторы инициативы отсеют какие-то доли процента. Но это все имитация бурной деятельности», — уверен эксперт.

Он напомнил, что и сейчас, согласно действующему законодательству, если у владельца оружием обнаруживается препятствующее этому заболевание или выясняется, что он употреблял наркотики, у него можно отозвать разрешение на владение оружием.

«Меняется только то, что все почему-то теперь падает в Росгвардию, хотя вообще-то это находится в ведомстве Министерства здравоохранения. Вопрос, как все это будет налажено между Минздравом и Росгвардией. Ведь из всех наших силовых ведомств информация течет, как из дуршлага», — сказал Шмелев.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что наладить эффективное взаимодействие можно и на базе имеющегося законодательства, для этого Росгвардия должна регулярно обмениваться с Министерством здравоохранения данными. Первые должны направлять запросы, а вторые должны на них отвечать.

«Плюс ко всему — на каком основании это все идет в Росгвардию? Когда я подписываю документы с Министерством здравоохранения, среди них есть согласие на обработку моих персональных данных. Как здесь будет? Вообще уведомлять Росгвардию об изменении моего статуса должно Министерство здравоохранения. Пока здесь много непонятного, все это должны просмотреть юристы», — констатировал эксперт.

Кроме того, по его мнению, едва ли все учреждения Министерства здравоохранения готовы сейчас выдавать справки в электронном виде.

Ранее сообщалось, что, согласно внесенному в Государственную Думу законопроекту, бумажные справки для получения лицензии на оружие предложено упразднить, медзаключения будут поступать сразу в Росгвардию в электронном виде.