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В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за незаконный оборот оружия

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект о крупных штрафах за незаконный оборот и ношение любых видов оружия. Законопроект опубликован в базе документов нижней палаты парламента в пятницу, 21 мая.

Так, незаконное изготовление, оборот и ношение любых видов оружия, в том числе холодного и легкой пневматики, могут грозить юридическим лицам штрафами до 500 тысяч рублей, если такое деяние не подпадает под действие УК РФ.

С физлиц могут взыскать штраф в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия или административный арест до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц увенчивается до 50 тысяч рублей. Под действие закона попадают и случаи ношения холодного оружия в целях самообороны.

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