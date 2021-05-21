Памфилова рассказала об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

В Центральной избирательной комиссии (Центризбирком, ЦИК) России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах. Об этом «Известиям» рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она указала, что нужно более четко определить термин «иностранное вмешательство». «Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда», — пояснила она. Также Памфилова предупредила о вероятности «фабрикации каких-то фейков или определенные провокации».

Кроме того, глава ЦИК рассказала о постоянных DDoS-атаках, которые сопровождают избирательную систему России, и о способности системы ГАС «Выборы» противостоять им.

26 апреля Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину, что ЦИК не видит проблем в подготовке выборов в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года. «В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принять решение — один день будет голосование или это будут три дня», — пояснила она. Ранее сообщалось, что в Госдуме допустили введение нерабочих дней во время многодневного голосования на предстоящих в сентябре выборах в нижнюю палату парламента.

В марте Памфилова предупредила, что на осенние выборы в Госдуму наложит отпечаток прошедшая избирательная кампания в США. Она отметила, что на выборах президента США, которые завершились победой демократа Джо Байдена, было множество казусов, в том числе потеря бюллетеней. «Сейчас [у Вашингтона] возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — сказала она, добавив, что в настоящее время соревнования между странами идут во всех сферах, будь то газ, вакцины или выборы.