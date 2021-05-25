Стали известны регионы с доступом к онлайн-голосованию на выборах в Госдуму

Стали известны семь регионов России, которые смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу с помощью онлайн-голосования. Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила в своем Telegram-канале.

Дистанционное электронное голосование будет доступно в Москве и Севастополе. Также к онлайн-голосованию подключены Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Для того чтобы отдать свой голос, нужно иметь учетную запись на портале государственных услуг (ЕПГУ). По подсчетам ЦИК, число зарегистрированных пользователей, которые получили возможность проголосовать, достигает почти десяти миллионов. Больше всего пользователей с сопоставленной учетной записью на ЕПГУ зарегистрировано в Москве: так, в столице могут воспользоваться дистанционным голосованием 4 430 613 человек.

Как отмечает «Интерфакс», онлайн-голосование в Москве будет доступно на платформе, разработанной мэрией, а в остальных регионах — на платформе, разработанной ЦИК совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и «Ростелекомом».

Единый день голосования пройдет 19 сентября. В этот день состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также выборы глав 12 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах.