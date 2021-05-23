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Ключи шифрования предварительного голосования «Единой России» разделили

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ключи шифрования блокчейна электронного предварительного голосования «Единой России» разделили на четыре части. Об этом сообщается на сайте ЕР в воскресенье, 23 мая.

Части ключей шифрования получили председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин, член Общественной палаты Московской области Олег Сирота, член Президиума Генсовета партии, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Ключи будут храниться в специальных сейф-пакетах до окончания предварительного голосования партии. Их соединят вечером 30 мая. Руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев подчеркнул, что «Единая Россия» реализовала запрос избирателей на возможность наблюдения за ходом электронного предварительного голосования.

«Это происходит с помощью технологии блокчейн. Чтобы предотвратить возможное вмешательство мы работаем с ведущими IT-экспертами. Это позволяет нам провести самое защищенное, самое легитимное и самое открытое голосование», — отметил он.

Член Центризбиркома Антон Лопатин обратил внимание, что практика применения дистанционного электронного голосования, которую наработала «Единая Россия», повышает доверие избирателей.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

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