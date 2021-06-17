В России предупредили о попытках внешнего вмешательства в выборы в Госдуму

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил о попытках внешнего вмешательства в выборы в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Клишас отметил, что тайно повлиять на выборы никому не удастся. «Попытки вмешиваться, безусловно, будут, но закон написан так, что любое вмешательство в избирательный процесс из-за рубежа будет для общества очевидно», — сказал он.

Клишас заявил, что избирательное законодательство в России является одним из лучших и учитывает все современные мировые практики, а также «обеспечивает представительный характер власти и доверие граждан как к процедуре, так и к результатам выборов».

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату выборов в Государственную Думу VIII созыва. Согласно документу, голосование состоится 19 сентября 2021 года.

17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу. Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, за пять лет депутаты в общей сложности рассмотрели 6479 законопроектов. Из их числа было принято 2672 закона или 41,2 процента от общего количества. 1041 инициативу, внесенную к настоящему моменту, рассмотрит уже парламент следующего созыва.