Лавров заявил об обвале ситуации в Афганистане после ухода США

Спешный уход военного контингента США и стран НАТО из Афганистана спровоцировал обвал ситуации в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

На фоне событий на афганской территории глава МИД напомнил о важности международного сотрудничества в вопросах мирного решения военных кризисов. «Востребована совместная работа по содействию урегулированию многочисленных сохраняющихся в мире региональных кризисов и конфликтов», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Кабуле началась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), захватившего контроль над всей территорией республики. С кем именно из талибов встретился Жирнов, неизвестно. Накануне мероприятия он заявлял, что планирует обсудить с боевиками вопросы безопасности российского посольства в Кабуле.