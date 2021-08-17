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Лавров рассказал о переговорах России и ЕС о признании сертификатов вакцинации

Глава МИД Сергей Лавров: Россия и Евросоюз обсуждают сертификаты вакцинации
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Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия и Европейский союз уже обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат отметил, что уже сейчас по линии российского Минздрава и Института Гамалеи идут переговоры о взаимном признании «ковидных сертификатов». «Решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, обеспечить технологическую совместимость процедур», — пояснил министр.

Лавров подчеркнул, что Москва готова продолжать прагматичный и профессиональный диалог со странами Евросоюза. В связи с этим российская сторона надеется, что «затяжки, которые имеют явный признак политизации», прекратятся. Речь идет о признании российской вакцины «Спутник V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое затянулось на несколько месяцев. Российские власти считают, что это вызвано политизацией вопроса о вакцинах. Однако представители западных регуляторов и организаций уверяют, что проверка осложняется нехваткой данных.

13 июля Reuters сообщил со ссылкой на информированные источники, что российская сторона якобы неоднократно не предоставляла о вакцине данных, которые говорили бы о ее соответствии международным стандартам.

Представитель Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) указал на ложные факты в сообщении Reuters о «Спутнике V». По его словам, публикация — часть кампании по дезинформации, которую организовало западное фармацевтическое лобби. Она «основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news». Представитель РФПИ также отметил, что единственный упомянутый в статье не анонимно доктор Сесил Черкинский позднее опроверг приведенную агентством информацию и предположил, что материал основан на слухах и намеренно подрывает доверие к российской вакцине.

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