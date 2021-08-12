Популярная европейская страна упростила въезд для непривитых россиян

Власти Венгрии упростили въезд в страну непривитым россиянам с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Такая информация появилась на сайте посольства Венгрии в Москве.

Так, при подаче документов на визу в популярную европейскую страну необходимо приложить либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов, либо сертификат о вакцинации. Документ должен быть предоставлен на английском или венгерском языке.

При этом в посольстве уточнили, что в настоящий момент в Москве осуществляется выдача преимущественно одноразовых туристических виз. Отмечается, что получить разрешение на въезд возможно только при предоставлении оплаченных билетов и данных о бронировании гостиницы.

Ранее в августе визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз россиянам до конца месяца из-за отсутствия свободных окон. При этом запись на сентябрь возможна, однако конкретные даты необходимо уточнить в визовом центре.