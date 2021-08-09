Венгрия приостановила выдачу туристических виз россиянам

Визовый центр Венгрии в Москве приостановил выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечалось, что центр VFS Global временно приостановил прием заявлений на оформление туристических виз.

Как сообщили агентству в Генконсульстве Венгрии в России, свободные окна для подачи заявления на визу в августе закончились. Запись на сентябрь возможна, однако точные даты необходимо уточнить в визовом центре.

2 августа Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам. Так, те путешественники, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев или имеет сертификат о вакцинации, могут въехать в страну без ограничений. В первом случае подтверждающими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест и медицинская справка о том, что пациент переболел коронавирусной инфекцией. Все три документа необходимо предоставить к заявке на визу на английском языке или с английским переводом.

27 июля посольство Венгрии заявило, что россияне, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут въезжать в страну без карантина и ПЦР-тестов. Отмечалось, что российская вакцина «Спутник V» одобрена институтом фармакологии и питания Венгрии и используется в рамках национальной кампании по вакцинации.