Россиянам раскрыли самые бюджетные направления для пляжного отдыха в августе

Самыми бюджетными направлениями для отдыха в августе стали Краснодарский край, Абхазия, Крым, Турция и ОАЭ. Цены на поездки на курорты раскрыты на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путевки в Сочи и Анапу во второй половине августа для двух человек с перелетом, питанием и десятидневным размещением в гостинице может обойтись в 34,7-36,3 тысячи рублей.

Путешествие в Абхазию на двоих выйдет дороже — от 48,7 тысячи рублей. В цену входит перелет и проживание в отеле или гостевом доме.

В Крыму, востребованном у туристов благодаря отсутствию требований о заселении только с сертификатом о вакцинации, тур, включающий перелет и размещение в гостинице, стоит от 52,2 тысячи рублей на двоих.

Также отмечается, что самым популярным и недорогим зарубежным направлением для пляжного отдыха остается Турция, куда десятидневную путевку с перелетом и питанием по системе «все включено» на конец августа можно купить за 54,9 тысячи рублей на семью из двух человек.

По данным АТОР, невысокая цена существует и на туры в ОАЭ на двоих — от 75, 9 тысячи рублей с перелетом, проживанием и завтраками.

Ранее россиянам раскрыли самые бюджетные направления для отдыха в августе — ими стали Абхазия, Турция и Греция. По данным туроператоров, цены на путевки в Абхазию начинаются от 15 тысяч рублей за одного человека, в Грецию и Турцию — от 25 тысяч рублей. Путешествие на Кипр выйдет дороже — от 34 тысяч рублей.