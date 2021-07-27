Россиянам раскрыли самые бюджетные направления для семейного отдыха в августе

Самыми бюджетными направлениями для семейного отдыха в августе стали Анапа, Сочи и Евпатория. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что туроператоры раскрыли цены на российские пляжные курорты, которые пользуются наибольшей популярностью у отдыхающих с детьми. Так, путевка в Сочи в середине августа для семьи из трех человек с размещением в гостевом доме может обойтись в 10 тысяч рублей.

В Анапе, востребованной у туристов благодаря пологим песчаным пляжам, размещение для семьи в гостевом доме с бассейном стоит примерно 12-14 тысяч рублей.

Путешествие в Евпаторию для семьи из двух взрослых и ребенка выйдет дороже — от 18 тысяч рублей. В стоимость не входит перелет.

Как пояснили в пресс-службе туроператора «Алеан», цены на проживание зависят от уровня комфорта — в более дешевых номерах кондиционер обычно заменен вентилятором, а санузел может быть один на несколько комнат.

При этом чаще всего пакетный тур обходится дороже, чем самостоятельная организация поездки. Отмечается, что большинство россиян предпочитает заранее бронировать отели или апартаменты и добираться до курорта на личном транспорте (45 процентов туристов), на поезде (31 процент) или на самолете (25 процентов).

Ранее в июле россиянам назвали курорты Крыма с самой дешевой посуточной арендой жилья. Низкие ставки зафиксированы в поселках Орловка и Орджоникидзе — минимальная стоимость проживания составила 1,95 и 1,98 тысячи рублей за ночь соотвественно.

