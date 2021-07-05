Названы курорты Крыма с самой дешевой посуточной арендой жилья

Эксперты назвали курорты Крыма с наиболее доступной арендой жилья для туристов — самые низкие ставки посуточного найма зафиксированы в поселках Орловка и Орджоникидзе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитических сервисов недвижимости.

Так, минимальная стоимость проживания в начале июля составляет 1,95 тысячи рублей — варианты за такую цену можно найти в Орловке. На втором месте оказался поселок Орджоникидзе, где средний суточный тариф составил 1,98 тысячи рублей за ночь.

Также снять дешевые апартаменты можно в Щелкино, Оленевке и Николаевке. По данным сервиса «Авито Недвижимость», минимальная ставка на самых популярных курортах оценивается в две тысячи рублей за ночь.

Дороже обойдется размещение в Ливадии, Форосе, Гаспре, Ялте и Гурзуфе — там средние суточные ставки варьируются в районе четырех тысяч рублей.

Ранее в июне аналитики раскрыли самые бюджетные направления для отдыха в июле. Так, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. Наиболее доступным зарубежным направлением оказалась Турция: путевка в отель, работающий по системе «все включено», стоит около 62 тысяч рублей на двоих.