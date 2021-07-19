Россиянам рассказали о распродаже авиабилетов в Турцию

В АТОР рассказали о возможности купить авиабилеты в Турцию за 10 тысяч рублей

Российским туристам рассказали о снижении стоимости авиабилетов в Турцию — улететь в Анталью возможно за 10 тысяч рублей в обе стороны. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, распродажа билетов вызвана избытком перевозок. «Рейсов на направлении больше, чем необходимо рынку», — заявил он и добавил, что вскоре авиакомпании могут скорректировать полетные программы.

Также отмечается, что несмотря на высокий спрос на Турцию сразу после восстановления авиасообщения, сейчас темпы бронирования постепенно замедляются.

В связи с этим туроператоры предлагают своим клиентам горящие туры — скидка по некоторым направлениям достигает 40-50 процентов. Так, вдвоем отдохнуть семь дней в Анталье, Даламане и Бодруме можно за 25 тысяч рублей. Стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле по системе «все включено» составляет в среднем 80 тысяч рублей.

Ранее в июле российским туристам назвали самые бюджетные направления для отдыха за рубежом в июле — за 25 тысяч рублей можно купить тур в Турцию и Абхазию. Так, из-за низкой загрузки многие гостиницы снизили цены на 40 процентов, однако такие скидки действуют всего лишь сутки.