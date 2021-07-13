Авиабилеты в Турцию подешевели почти на четверть

Эксперты по бронированию билетов рассказали о снижении цен на полеты в Турцию. Авиабилеты в эту страну подешевели почти на четверть, передает РБК.

Гендиректор сервиса по бронированию билетов Ozon.Travel Михаил Осин заявил, что стоимость перелетов в Турцию упала на 22,5 процента с открытием этого направления. Так, на неделе с 22 июня, когда страна стала доступной для российских туристов, продажи билетов выросли в два раза. В июле стоимость перелета на направления Турции остаются на уровне конца июня.

В сервисе «Туту.ру» заявили, что средний чек перелетов в Анталью и Стамбул значительно уменьшился. «Если с 12 по 20 июня средний чек по билетам, оформленным в Анталью, был на уровне 29,4 тысяч туда-обратно, то на неделе с 5 по 11 июля он составил 24,9 тысяч рублей в обе стороны, то есть сокращение среднего чека составило 15 процентов», — рассказали эксперты.

В компании добавили, что снижение стоимости билетов зафиксировали еще в первую неделю после возобновления авиасообщения с Турцией. Наиболее низкие средние чеки зарегистрировали на неделе с 28 июня по 4 июля: в Анталью средний чек составлял на 6,5 процентов ниже, чем неделей ранее, а в Стамбул — на полтора процента ниже.

Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость авибилетов в Турцию. Цена билетов по маршруту Москва — Анталья в первый день возобновления полетов в страну начиналась от 14 тысяч рублей.