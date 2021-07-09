Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на курортах Египта после запуска чартеров

Эксперты раскрыли оптимальную стоимость туров на популярные египетские курорты после запуска чартеров. Некоторые авиакомпании уже заявили о готовности возобновить полеты. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По прогнозам представителей туриндустрии, цены на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе будут начинаться от 33 тысяч рублей за человека. В стоимость входит перелет и семь ночей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено».

Для двоих такая поездка обойдется примерно в 50 тысяч рублей — на семь тысяч рублей меньше, чем тур на базе регулярных рейсов до Каира.

По словам генерального директора сети турагентств «Розовый Слон» Алексана Мкртчяна, цена на поездки, сформированные на базе чартерных перевозок, не будет отличаться от регулярных рейсов. Так, за две недели в пятизвездочном отеле за двоих придется заплатить около 120 тысяч рублей. При этом эксперт отметил, что путевки в Египет будут на 20 процентов дешевле, чем в Турцию.

Как заявил руководитель направления Египет в PAC Group Денис Полушин, в ближайшее время значительного повышения или понижения цен наблюдаться не будет. «Сейчас самый сезон в Турции, плюс для мотивации бронирования туров в Египет удорожание не приемлемо», — подчеркнул эксперт.

Ранее в июле президент России Владимир Путин отменил запрет на выполнение чартерных рейсов в Египет. Указ главы государства от 8 июля 2021 года аннулирует действие документа от 2015-го, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го, согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом.