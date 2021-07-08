Россияне массово начали искать билеты в Египет после снятия запрета на полеты

Россияне массово начали искать билеты в Египет на фоне сообщений о снятии запрета на чартерные рейсы на курорты страны. Об этом стало известно из исследований онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты проанализировали поисковые запросы и выявили, что в первый час после объявления новости о снятии запрета на полеты в страну клиенты сервиса начали искать авиабилеты в Египет на 143 процента активнее, чем в среднем за день. Так, спрос на перелеты в Хургаду вырос на 266 процента, в Шарм-Эль-Шейх — на 243 процента, в Каир — на 40 процентов.

Отмечалось, что на данный момент страна не входит в список самых популярных направлений для путешествий у россиян, однако в случае с запуском чартерного авиасообщения спрос на отдых в Египте может резко вырасти.

«Особенно на осенний период, когда в Египте начинается бархатный сезон», — прокомментировала руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Ранее в июле туроператоры заявили о готовности запуска чартерных программ в Египет при наличии слотов. Так, стало известно о том, что авиакомпании Azur Air и S7 уже готовы начать полеты в курортные города Египта. В ближайшее время перевозчики планируют запросить разрешение авиавластей на совершение воздушных перевозок.

