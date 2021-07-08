Туроператоры заявили о готовности запуска чартерных программ в Египет при наличии слотов. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о том, что авиакомпании Azur Air и S7 уже готовы начать полеты в курортные города Египта. В ближайшее время перевозчики планируют запросить разрешение авиавластей на совершение воздушных перевозок.

Уточняется, что чартерные рейсы в популярную пляжную страну могут быть возобновлены уже в июле, а расписание полетов будет сформировано туроператорами в течение двух или трех недель.

Тем не менее отмечается, что спрос на курорты популярной пляжной страны в летнем сезоне не будет аномально высоким из-за жаркой погоды.

Ранее, 8 июля, Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом.

