Путин отменил рекомендацию воздерживаться от продажи туров на курорты Египта

Президент России Владимир Путин отменил рекомендацию туроператорам не продавать путевки на курорты Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации — рекомендация воздерживаться от организации туров в Египет признается недействительной.

Ранее, 8 июля, Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом.