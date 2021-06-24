В России заявили о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Россия и Египет обсуждают возможность скорого возобновления чартерных рейсов между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в настоящее время ведется подготовка указа президента о снятии ограничений на полеты.

Глава ведомства отметил, что сейчас переговоры находятся в стадии согласования технических вопросов. Также он выразил надежду, что в Минтрансе в ближайшее время доработают соответствующий документ с египетскими коллегами.

Ранее в июне россиянам назвали предполагаемую дату запуска полетов на египетские курорты. Так, авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом может возобновиться в начале июля — сначала прямое регулярное, а позднее и чартерное.