Российским туристам назвали способы получения визы в Египет

Cоветник египетского посольства в России Ахмад Абд-Элмуиз в беседе с РИА Новости назвал российским туристам способы получения визы в Египет.

По его словам, туристы, которые едут на курорт, могут получить визы прямо в аэропорту прибытия. Кроме того, россияне могут обратиться в египетское посольство и консульство. Однако в связи с пандемии коронавируса потребуется записаться на прием заранее на сайте посольства, уточнил Абд-Элмуиз. «Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз», — подчеркнул представитель посольства.

8 июля, президент Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом. Также глава государства отменил рекомендацию туроператорам не продавать путевки на курорты Египта — теперь она признается недействительной.

