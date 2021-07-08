Ростуризм разъяснил рекомендации о продаже туров в Египет

Рекомендации Ростуризма туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Египет утрачивают свою силу в связи с отменой указа о запрете полетов на курорты этой страны, разъяснили в ведомстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем в Ростуризме отметили, что решения о дате начала полетов и их объемах должен принять оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России. О принятых решениях будет сообщено дополнительно.

Ранее, 8 июля, президент Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом. Также глава государства отменил рекомендацию туроператорам не продавать путевки на курорты Египта — теперь она признается недействительной.