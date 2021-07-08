Оперштаб обсудит количество чартерных рейсов в Египет

Оперштаб обсудит вопрос о количестве чартерных рейсов на курорты Египта на следующем заседании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение координационного органа правительства России.

Отмечалось, что решение о количестве чартерных рейсов на курорты Египта будет обсуждено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции — о результатах совещания будет сообщено дополнительно.

Ранее в июле туроператоры заявили о готовности запуска чартерных программ в Египет при наличии слотов. Стало известно, что авиакомпании Azur Air и S7 уже готовы начать полеты в курортные города Египта. В ближайшее время перевозчики планируют запросить разрешение авиавластей на совершение воздушных перевозок.

8 июля Владимир Путин подписал указ об отмене приостановки чартерных полетов в Египет. Документ отменяет действие указа от 2015 года, запрещающего осуществлять воздушные перевозки граждан России на территорию Египта, и от 2018-го — согласно которому допускались только регулярное авиасообщение с Египтом.

