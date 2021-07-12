Раскрыта стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах этим летом

Эксперты раскрыли оптимальную стоимость отдыха на зарубежных пляжных курортах этим летом. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, в августе цены на путевки в Турцию выросли на 35 процентов. Это связано с большим объемом перевозок по популярному направлению, из-за чего наблюдается дефицит мест в отелях.

Также Мурадян заявил, что скорое открытие рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх вернет Объединенным Арабским Эмиратам статус премиального курорта. Отмечается, что из-за скромного выбора зарубежных направлений туроператоры стремились «искусственно удешевить» отдых в ОАЭ, предлагая бюджетные туры за 50-80 тысяч рублей с питанием «только завтраки».

Специалист подчеркнул, что по приезде путешественники обнаруживали, что трехразовое питание в местных ресторанах обходится дорого. «Египет — отличное бюджетное направление, а за Эмиратами пусть остается ниша хорошего зимнего "Монако"», — добавил эксперт.

Ранее в июле россиянам назвали оптимальную стоимость путевки в Египет после запуска чартерных рейсов. Так, цены на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе будут начинаться от 33 тысяч рублей за человека. При этом эксперты отметили, что туры в Египет будут на 20 процентов дешевле, чем в Турцию.