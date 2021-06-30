Россиянам назвали оптимальную стоимость путевки в Болгарию

Оптимальная стоимость путевки в Болгарию начинается от 75 тысяч рублей за двоих туристов с вылетом в июне. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения турфирм и назвали на своем сайте самые выгодные из них.

Так, наиболее привлекательное по цене предложение имеется у туроператора «Интурист» — стоимость недельного тура в двухзвездочном отеле без питания для двоих туристов составит от 75 тысяч рублей, вылет в июле.

Туроператор «Русский экспресс» предлагает приобрести пакетный тур в трехзвездочные гостиницы Бургаса или Варны на семь дней с вылетом в июле за 93 тысячи рублей на двоих (завтраки включены). Аналогичная путевка без питания в августе обойдется дешевле — от 80 тысяч на двоих. В гостиницах категории пять звезд цены выше — от 174 тысяч рублей для семейной пары с ребенком до 12 лет.

Стоимость путевок ANEX Tour начинается от 88 тысяч рублей — такую сумму туристы заплатят за размещение в трехзвездочном отель без питания. Цена на такой же тур на базе завтраков начинается от 91 тысячи рублей, на базе «все включено» — от 111 тысяч рублей.

Ранее в июне была раскрыта оптимальная стоимость отдыха на популярных российских и зарубежных курортах в середине лета. Так, согласно данным аналитиков, цена на самые дешевые путевки в июле в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. Высоким спросом пользуются поездки к побережью Балтийского моря — тур на 10 дней в Калининград можно приобрести минимум за 47 тысяч рублей на двоих.