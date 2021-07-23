Названы лучшие отели на популярных среди россиян курортах

В список лучших отелей, получивших признание в рамках премии TripAdvisor Travellers Choice 2021, попали гостиницы на популярных среди россиян курортах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, греческий отель Sani Dunes, занявший третью строчку рейтинга, был назван одним из самых востребованных объектов размещения среди россиян. Отмечается, что здесь предпочитают останавливаться туристы, ценящие высокий уровень сервиса и кухню из органических продуктов.

Также россиянам оказались знакомы мальдивские отели Kandolhu и Mirihi Island, расположившиеся на четвертом и 13 местах соответственно. Уточняется, что в основном их выбирают молодожены и пары, так как уединенная атмосфера островных гостиниц ориентирована на романтический и спокойный отдых.

Среди лучших отелей мира также отметили высокобюджетный и премиальный Club Prive by RIXOS Belek, который находится на популярном среди россиян побережье турецкого Белека. Гости курорта размещаются на частных виллах с бассейнами. Отдых в пятизвездочной гостинице ценят семейные пары с детьми и пары, предпочитающие комфорт и высокие стандарты сервиса.

Ранее в июле россиянам назвали самые дешевые пляжные направления месяца. Так, самым доступный для отдыха курортом стал Сочи — провести 10 дней на черноморском побережье можно за 30,3 тысячи рублей, перелет и питание включены в стоимость.

