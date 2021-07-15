Россиянам назвали самые дешевые пляжные направления в конце июля

Самым дешевым пляжным направлением в конце июля стал Сочи — отдохнуть 10 дней на отечественном курорте можно за 30,3 тысячи рублей, перелет и питание включены в стоимость. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Специалисты проанализировали предложения рынка пакетных туров для двух туристов на 10 дней с вылетом в конце июля. Самыми доступными были названы черноморские курорты — диапазон минимальных цен колеблется в пределах 30-36 тысяч рублей. По мнению аналитиков, стоимость путевок снизилась из-за коронавирусных ограничений в регионе.

Самым дешевым оказался отдых в Сочи — десятидневная путевка с питанием «полный пансион» обойдется двум туристам в 30,3 тысячи рублей. На втором месте Анапа — 31,6 тысячи рублей (только завтраки), на третьем Крым — 35,7 тысячи рублей (на базе завтраков). Также эксперты отметили снижение цен на курортах Абхазии — стоимость пакетного тура составит 39,2 тысячи рублей.

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Из зарубежных направлений самыми дешевыми оказались путевки в Турцию — самый доступный турпакет по системе «все включено» можно приобрести за 50,4 тысячи рублей за двоих. Следом идет ОАЭ — отдых в четырехзвездочном отеле (только завтраки) обойдется в 77,1 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Египет — стоимость отдыха на побережье Красного моря составит от 79,2 тысячи рублей.

Кроме того, специалисты отметили недавно появившиеся на рынке туры в Марокко — от 97,8 тысячи рублей за двоих. Стоимость путевок на Кипр (от 103,3 тысячи рублей) и в Грецию (от 107 тысяч рублей) выросла, а самым дорогим направлением с вылетом в конце июля названа Мексика — отдых обойдется в 224,3 тысячи рублей (включены только завтраки).

Ранее в июле эксперты спрогнозировали оптимальную стоимость туров на популярные египетские курорты после запуска чартеров. Цены на отдых в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе будут начинаться от 33 тысяч рублей за человека. В стоимость входит перелет и семь ночей в четырехзвездочном отеле по системе «все включено».

