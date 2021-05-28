Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Крым в июле

Оптимальная стоимость авиабилетов в Крым на июльские даты начинается от 10 тысячи рублей. Об этом сообщили эксперты портала Tourdom.ru, проанализировав цены на перелеты из разных регионов России.

Самый дешевый вариант улететь в Крым в июле предлагают авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings, S7, Smartavia — стоимость перелета из Москвы с багажом в обе стороны начинается от 10 тысяч рублей.

Полет на полуостров для жителей Санкт-Петербурга получится чуть дороже — за билет придется отдать 12 тысяч рублей (в одну сторону), багаж оплачивается дополнительно. Примерно в такую же стоимость обойдется перелет в Симферополь из Екатеринбурга.

Цены авиабилетов на рейсы из городов за Уралом остаются высокими, также лететь необходимо с пересадкой в Москве. Например, перелет из Салехарда обойдется туристу в 16,7 тысячи рублей в одну сторону, из Новосибирска — в 15,9 тысячи рублей. В обоих случаях ждать следующий рейс в столице придется больше девяти часов.

Ранее в мае россиянам назвали топ-5 городов для недорогого отдыха в июне. В пресс-службе туроператора «Интурист» отметили, что относительно дешево отдохнуть несмотря на высокий спрос можно в Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге, Крыму и Анапе.