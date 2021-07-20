Россияне массово заинтересовались дешевым отдыхом на любимом курорте богачей

Россияне массово заинтересовались путевками на Сейшелы и Мальдивы, которые оказались дешевле отдыха на российских курортах. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, в сегменте отелей категории четыре и пять звезд предложения любимых курортов богачей — Мальдив и Сейшельских островов — оказываются выгоднее, чем отдых на юге России.

«Это связано с колоссальным спросом и нехваткой хороших гостиниц у нас», — считает Горин.

При этом на Мальдивах у туристов больше альтернатив, чем на Сейшелах — курорт предлагает размещение не только в отелях, но и в более доступных по цене гостиницах, бунгало или виллах.

Кроме того, специалист отметил, что открытие Мексики и Кубы также вызвало ажиотаж у российских туристов — по его оценкам, на кубинских курортах отдыхает не менее шести тысяч соотечественников.

Ранее в июне россиянка побывала на Сейшелах и описала отпуск словами «это совсем не так дорого». Путешественница отметила, что остановиться можно в бюджетных отелях. Так, путевка в трехзвездочную гостиницу на базе завтраков на семь дней ей обошлась в 153 тысячи рублей на двоих с учетом перелета туда и обратно.

