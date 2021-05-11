Туристов предупредили об одной опасности на любимых курортах богачей

Сейшельские острова и Мальдивы заявили об одной опасности для туристов — за последние семь дней на любимых курортах богачей было зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом. Об этом пишет Insider.

Издание ссылается на данные статистики трекера распространения коронавируса The New York Times. Согласно им, на Сейшельских островах самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 в мире — 336 новых случаев на 100 тысяч человек. Следом идут Мальдивы — там зарегистрировано 153 заражения на то же количество жителей.

В связи с этим страны ужесточили ограничения — закрываются государственные учреждения и вводится комендантский час. Тем не менее курорты продолжают принимать большое количество иностранных туристов.

Ранее в апреле россияне увлеклись отдыхом на Мальдивах и скупили практически все туры на курорт на майские праздники. По информации экспертов, спрос на путешествия на любимый курорт богачей в этом году сильно вырос — с 1 января по 21 апреля в стране побывали более 365 тысяч иностранных туристов, из них почти 80 тысяч — гости из России.