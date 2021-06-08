Поток туристов на любимый курорт богачей описали фразой «русское нашествие»

Рекордное количество отечественных туристов на Мальдивах описали фразой «русское нашествие». Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным иммиграционного управления Мальдивских островов, в мае любимый курорт богачей выбрали для отдыха более 19 тысяч россиян. Это примерно треть от всего турпотока на острова — в прошедшем месяце их посетили 64,6 тысячи путешественников.

Прирост российских граждан составил 260 процентов в сравнении с маем 2019 года, когда на курорт отправились только 5,4 тысячи человек.

На втором месте по количеству прибывших находится Германия. Оттуда на курорт въехало около пяти тысяч туристов — почти в четыре раза меньше, чем из России. На третьем и четвертом месте расположились США и Индия соответственно. Замыкает пятерку лидеров Великобритания.

Эксперты объяснили популярность направления отсутствием альтернатив в люксовом сегменте. Если раньше у обеспеченных туристов был выбор между Доминиканой, Францией, Италией, Багамами и Майами, то сейчас границы открыты только с Сейшелами, Мальдивами и ОАЭ.

Ранее в мае эксперты спрогнозировали исчезновение Мальдивских островов к концу века. Как заявила министр окружающей среды республики Аминат Шаун, причиной может стать неэффективная политика по борьбе с климатическими изменениями.