Россияне отдали за тур на Мальдивы сотни тысяч рублей и пожаловались на голод

Молодожены отправились в свадебное путешествие на Мальдивы, отдав за тур 360 тысяч рублей, и из-за ошибки туроператора проголодали на курорте три дня. Об этом сообщает E1.RU.

Как пожаловалась агентству пара из Екатеринбурга, они приобрели тур на Мальдивы на базе трехразового питания. Однако по прибытию на курорт, россияне обнаружили, что в их бронировании были указаны только завтраки.

Путешественникам предложили доплатить за приемы пищи 1680 долларов (около 130 тысяч рублей), тем не менее пара пыталась связаться со своим оператором для выяснения обстоятельств.

«Звонить отсюда нет возможности. Мы просидели голодными с субботы по понедельник, потому что у всех были выходные», — рассказали туристы.

Спустя три дня вынужденной голодовки им удалось решить свою проблему — специалисты турфирмы исправили ошибку и вернули туристам оплаченные обеды и ужины.

Представитель туркомпании объяснил, что проблема возникла из-за технических неполадок — нестыковка передачи данных через сайты-агрегаторы при бронировании отеля.

Ранее в марте, россиянка, поехавшая отдыхать на Занзибар, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня своего отпуска. Так, традиционная кухня острова разочаровала туристку большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос». Но, несмотря на это, позже она сумела освоиться и распробовать местную еду.