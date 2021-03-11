Поехавшая на Занзибар россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку

Россиянка, поехавшая в марте отдыхать на Занзибар, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня своего отпуска. Отзывом о своем путешествии девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Как пишет автор, несмотря на плохие ожидания, жаркий климат острова показался ей очень приятным. Она отметила, что в ее отеле была чистая и зеленая территория, а также очень доброжелательный персонал.

Тем не менее традиционная кухня Занзибара разочаровала туристку большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос», поэтому девушке пришлось голодать первые три дня. Но несмотря на это, она сумела освоиться и распробовать местную еду.

«Вообще местные очень приветливые люди и можно просить готовить так, чтобы было меньше соли и жира», — добавила туристка. По ее словам, отель прислушивался к предпочтениям гостей.

Кроме того, девушка развенчала миф о том, что на острове трудно купить алкоголь. «По факту оказалось, там все есть, просто нужно знать, где покупать», — поделилась она. Особенно ей понравилось местное пиво. «И почти во всех ресторанах, если покупаешь еду, можешь пить свои напитки», — отметила россиянка.

Также путешественница рассказала, что на Занзибаре очень много детей, которые всегда играют на улице или пляже. Специально для них девушка привезла подарки — карандаши и мелкие игрушки.

Ранее в марте российская стюардесса провела отпуск на острове Занзибар в Танзании и назвала четыре вещи, которые ее больше всего удивили во время отдыха. Так, ее удивила активность местных жителей и их условия жизни. Также девушку поразила самостоятельность детей и способность большинства местных жителей свободно разговаривать на английском языке.