Отдохнувшая на Занзибаре россиянка посоветовала «не ожидать классного сервиса»

Российская туристка, отдохнувшая на Занзибаре в январе, посоветовала путешественникам не «ожидать классного сервиса» при поездке на остров. О том, на что похожи экскурсии на курорте, она рассказала порталу «Тонкости туризма». Ее отзыв опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в первую очередь россиянка отметила, что на Занзибаре нет русскоязычных гидов. «Все гиды — местные. И в лучшем случае они будут частично знать русский язык и хорошо — английский», — объяснила туристка. По этой же причине она посоветовала приобретать услуги напрямую, не прибегая к помощи посредников в лице отеля.

Также девушка напомнила, что в Танзании торг уместен везде, а значит, даже на экскурсию можно выпросить скидку и заплатить в полтора-два раза меньше.

Самой лучшей экскурсией россиянка назвала поездку на остров Призон, где водятся огромные сухопутные черепахи. Также ей понравился национальный парк Джозани и его обитатели — красные колобусы. Тем не менее путешественница предупредила, что на фото обезьян отводится всего лишь десять минут и для этого потребуется дойти до определенного места через настоящие джунгли.

Желающим увидеть дельфинов на экскурсии в открытом море девушка порекомендовала выезжать из отеля не позже пяти часов утра. «Тогда больше шансов действительно их встретить», — пояснила туристка.

Также она отметила интересную экскурсию на «исчезающий остров», но предупредила о сложном пути. «В жару не очень советую алкоголь, да и вообще не наедайтесь особо. Плыть потом по бушующему океану в маленькой шлюпке — не очень приятная перспектива!» — заключила туристка.

Ранее, в феврале, стали известны подробности исчезновения россиянина во время поездки на Занзибар. Его дочь рассказала, что турист должен был вернуться домой в Россию из поездки 11 февраля, однако в тот день мужчина не вышел на связь. В турагентстве девушке сообщили, что родитель пропал 5 февраля на острове Квале.