Муж и жена застряли на Мальдивах после «полуночного звонка»

Пара туристов из Казахстана застряла на Мальдивских островах после завершения отдыха из-за гипотетического контакта с заразившимся коронавирусом попутчиком. Об этом пишет Forbes.

«За два дня до окончания нашего отдыха раздается полуночный звонок. Менеджер отеля дружелюбным голосом заявляет, что рядом с нами в самолете летел пассажир, у которого подтвердился положительный результат на COVID-19», — поделился путешественник.

В результате муж и жена в соответствии с международными медико-санитарными правилами были обязаны остаться на территории республики, чтобы выдержать двухнедельный карантин и по его окончании пройти тестирование на наличие инфекции.

При этом продленное проживание в отеле, замену обратного билета и прочие расходы супруги вынуждены оплачивать самостоятельно. «Споры ни к чему не привели. На вопрос, а за чей счет, собственно, банкет, ответ был прост: "За ваш"», — заметил собеседник издания.

26 февраля сообщалось, что российские туристы, отдохнувшие в Турции, застряли в местном аэропорту после поломки самолета. Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight, которые должны были вылететь в Екатеринбург, сняли с самолета из-за поломки двигателя. Перевозчик объявил, что их пересадят на другой борт, однако мест на нем хватило не всем, из-за чего часть путешественников была брошена в авиагавани.