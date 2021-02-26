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Россиянам объявили о нехватке мест в самолете из Турции и бросили их в аэропорту

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Фото: предоставлено читательницей E1.ru

Российские туристы, отдохнувшие в Турции, застряли в местном аэропорту после поломки самолета. Об этом пишет E1.RU.

Инцидент произошел в четверг, 25 февраля, в аэропорту Антальи. Пассажиров отечественной авиакомпании Royal Flight, которые должны были вылететь в Екатеринбург, сняли с самолета из-за поломки двигателя.

Перевозчик объявил, что их пересадят на другой борт, однако мест на нем хватило не всем, из-за чего часть путешественников была брошена в авиагавани. Предполагалось, что резервное воздушное судно сначала приземлится в екатеринбургском Кольцово, а затем полетит по своему маршруту в Пермь.

«Объявили фамилии пассажиров, кто остается. Остальные улетели. У нас нет представления, где нам размещаться, жить, перемещаться по городу и когда мы сможем вернуться домой. Мы шесть часов сидим без еды и воды», — поделилась одна из туристок. По ее словам, отдыхающих «вывели в холл аэропорта и оставили».

Представители Royal Flight, вопреки правилам, не обеспечили клиентов прохладительными напитками, едой и временным жильем. В настоящее время они не выходят на связь. В консульстве России в Анталье заявили, что помочь туристам не могут, и посоветовали обращаться в суд.

30 декабря прошлого года сообщалось, что группа российских туристов, которые направлялись на Бали через индонезийскую столицу, застряли в Джакарте из-за внезапно введенного карантина в стране. Путешественников обязали за свой счет заселиться в гостиницу, утвержденную властями, на время изоляции.

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