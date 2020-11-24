Застрявшая в Египте украинка предупредила о рисках отдыха в стране

Украинка застряла в Египте из-за положительного результата теста на коронавирус у ее мужа. Женщина предупредила туристов о рисках отдыха в стране в беседе с порталом TourDom.

По словам Оксаны, они с супругом прилетели на отдых в Хургаду 7 ноября и сразу сдали в аэропорту тест на коронавирус. Через два дня менеджер отеля, где остановилась пара, сообщил о результатах. У мужа тест оказался положительным, и его отправили в отдельный номер на карантин.

После этого, продолжила украинка, ее мужу пришлось сдавать тест трижды, и каждый раз он оказывался положительным, хотя симптомов заболевания у него не было. Теперь семью отказываются выпустить из страны до тех пор, пока результат теста не станет отрицательным.

Путевка у туристов уже закончилась, а страховка помогла покрыть только расходы на номер для изоляции. Оксана пожаловалась, что с 21 ноября они живут в номере за свой счет, и тесты с этого времени им также придется оплачивать самостоятельно — каждый стоит 150 долларов (4,2 тысячи гривен или 11,3 тысячи рублей).

В украинском посольстве семье помочь отказались, поскольку их жизням ничто не угрожает. «Сдавая тест в аэропорту Египта, а не перед поездкой, вы осознанно взяли на себя ответственность за результат», — заявили туристам в дипмиссии.

Эксперты, опрошенные порталом, напомнили путешественникам, что все поездки во время пандемии связаны с риском. Особенно, отметили они, это касается стран, где требуется обязательное тестирование. При выборе такого направления туристам следует внимательно изучить страховку и иметь с собой запас денег.

Ранее еще одна отдыхающая в Египте украинка рассказала о «чудовищных преступлениях» местных. По словам путешественницы, сотрудники отеля подделали тест ее матери на коронавирус из-за того, что дамы не хотели приобретать экскурсию у гида. В итоге 70-летнюю туристку закрыли на карантин «в ужасных условиях».